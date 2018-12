Löwen-Trainer Bierofka will "reflektieren"

Bierofka über die nahende Winterpause: "Das ist eine rhetorische Frage. Ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig für mich und die Spieler, dass man jetzt mal Zeit hat, um zu reflektieren: Was war in dem Jahr los? Was ist passiert? Wie waren die Spiele? Was kann man ändern? Das ist ganz entscheidend, auch für die Führungspersonen: Was kann man anders machen? Was sollte man anders machen? Dazu braucht man einfach Ruhe und eine stressfreie Zeit. Das ist für mich jetzt entscheidend - und dass ich meine Familie auch mal wieder zehn Tage habe."