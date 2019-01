TSV 1860: "Sondieren den Markt intensiv"

"Wir sind intensiv dabei, den Markt zu sondieren. Wenn sich was Interessantes ergibt, werden wir zuschlagen. Klar, beobachten wir Spieler", meinte der Österreicher unlängst und erklärte: "Im Winter gibt der Transfermarkt in der Regel nur Leihgeschäfte her. Was dann interessant ist: Stürmer, die in der Zweiten Liga auf den Positionen drei und vier stehen - das sind Kandidaten, mit denen wir uns massiv beschäftigen."