"Wir haben es ganz gut gemacht , haben wenig zugelassen. Das Gegentor ärgert mich, aber die Aktion vorher kann man abpfeifen. Wir haben es selbst in der Hand, ob wir Meister werden. Und wir werden sehen, wo wir am Ende stehen", sagte Torwart Marco Hiller. Und Görlitz, der eingewechselt wurde, sagte: "Das fühlt sich geil an. Letztes Pflichtspiel war im Mai, da freut es mich sehr, dass es endlich so weit war. Wenn wir so spielen wie heute, brauchen wir keine Angst vor der Konkurrenz zu haben."