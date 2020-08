TSV 1860: Köllner hofft weiter auf Neuzugänge

Für den 50-Jährigen, der das Traineramt im November vergangenen Jahres von Vereinslegende Daniel Bierofka übernommen hatte, ist es die erste vollständige Vorbereitung als Löwen-Coach. "Ich erwarte mir große Schritte. Nach vier Wochen kann man sich ein realistisches Bild machen, wo die Reise hingeht. Auch muss man sehen, was noch an Neuverpflichtungen möglich ist, damit wir wieder eine brutal starke Löwen-Mannschaft in der 3. Liga an den Start bringen", meinte Köllner.