Nach Bekanntgabe der Kandidatur sprach auch Bayern-Coach Niko Kovac: ""Das ist noch so weit. Wir sind erst in 2019. So weit kann ich als Trainer und Mensch nicht denken. Ich war damals (2012, d.Red.) auch im Stadion, habe mir das Ergebnis ansehen müssen. Ich finde es gut. Es gibt nicht viele Stadien, die so ausschauen wie unser Stadion. Wir haben eine große Kapazität, das ist ja die Grundvoraussetzung für ein Champions-League-Endspiel. Wenn wir wieder den Zuschlag erhalten könnten, würde ich mich freuen. Das ist auch ein zusätzlicher Anreiz für die Spieler und den Klub, im eigenen Stadion das Endspiel zu bestreiten."