Sie und die meisten anderen halten sich an die Regeln, sagen sie, aber trotzdem kontrolliere die Polizei streng. Vor allem ihre Art stört die Jugendlichen: Die Beamten seien barsch, leuchteten den Leuten mit den Taschenlampen ins Gesicht.

Kürzlich hätten sie mitbekommen, wie mehrere Polizisten eine kleine Gruppe gesprengt hat, angeblich wegen eines Joints. Dieser entpuppte sich als Zigarette, die Beamten mussten unter Gelächter abziehen.

Unter der Wittelsbacherbrücke findet kurz darauf eine Kontrolle statt. Zehn Beamte, davon zwei zu Pferd, umringen eine Gruppe von sechs Jugendlichen, die gerade noch Wasserpfeife geraucht haben. Einer der Polizisten hat von der Brücke angeblich beobachtet, wie sie Drogen versteckt haben, die Beamten haben daraufhin das Gebüsch durchsucht und sind fündig geworden. Der Jugendliche beteuert, das kleine Tütchen sei nicht von ihnen gewesen. Einer der Burschen wird abgeführt, er hatte ein Messer dabei, "aber ein legales!“, beteuert er. "Das ist einfach ungerecht! Die kontrollieren uns nur, weil wir anders aussehen.“

Darauf, dass die kleine Menge Drogen nicht von ihnen war, besteht er: "Unser Zeug können sie gar nicht finden, das haben wir schon längst weggeraucht!“

"Es ist Sommer, wo sollen die Leute sonst hin?“

Gärtnerplatz, 21.30 Uhr: Auch hier herrscht buntes Treiben, viele Gruppen haben sich auf der Wiese und vor den Läden niedergelassen. Vereinzelt läuft Musik. Vor dem Gärtnerplatztheater stehen drei Streifenwagen.

Ein Mann sitzt mit einem Latte macchiato auf einer Bank. Er ist Restaurator, hat seine Werkstatt hier im Glockenbachviertel. Untertags bekommt er von dem Treiben nichts mit, abends setzt er sich gerne mal dazu. "Es ist schon mehr los als sonst, vielleicht ein Drittel mehr Leute. Aber das ist doch auch logisch, es ist Sommer, wo sollen die Leute sonst hin?“ Klar, wenn so viele unterwegs sind, werde es auch mal lauter, "aber mal ehrlich – wenn man am Gärtnerplatz eine Wohnung kauft, muss man sich doch darauf einstellen, dass hier abends Stimmung ist.“

Freiluft-Partys am Wochenende: Die Bilanz der Polizei

Kurze Zeit später hält Helmut (61) mit seinem Fahrrad an und ist empört: "Das ist doch nicht zu fassen!“ Er holt sein Smartphone heraus und filmt die Versammlung. Der Münchner Koch ist mit Borreliose vorbelastet, vor Corona hat er aber keine Angst, sagt, das sei alles "ein Fake“. An einem der Fahrzeuge lehnt ein Beamter und hat die Menge im Blick. "Die Leute halten sich an die Mindestabstände und sind meist nicht mehr als zehn.“

Später am Abend ändere sich das dann, es gebe weniger Verständnis und "wir müssen auch mal einen Platzverweis erteilen. Aber alles in allem ist die Situation unter Kontrolle.“

Am Sonntag zieht die Polizei Bilanz des Wochenendes. Von zwei größeren Einsätzen berichtet das Präsidium in der Nacht zu Sonntag zwischen 22 und 4 Uhr morgens. In der Nähe des Gärtnerplatzes wurde eine Party auf einer Dachterrasse wegen Ruhestörung aufgelöst, an der Isar hat eine Versammlung mit ungefähr 40 Leuten stattgefunden. Ansonsten sei alles einigermaßen störungsfrei verlaufen in einem München, das wieder raus will.