Die Lage am Bogenhausener Gymnasium

Am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Bogenhausen, wo Schüler Sanktionen in Form von Bußgeldern befürchtet hatten, wenn sie während der Demos den Unterricht versäumen, scheint sich die Auseinandersetzung offenbar entschärft zu haben. So zitiert die "SZ" einen Schülersprecher, der auf Nachfrage berichtet habe, dass Schüler, Eltern und Schulleitung sich auf einen anderen Weg verständigt hätten. Es soll demnach keine Anzeigen an die städtische Bußgeldstelle geben – stattdessen sollen an der Schule Regelungen gefunden werden, wie sich die Schüler an den Kundgebungen beteiligen können.