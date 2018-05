Diese Ablöse für Malcom steht im Raum

Bis 2021 steht Malcom, der auf beiden Seiten spielen kann, bei Girondins Bordeaux noch unter Vertrag. Zehn Tore und sechs Vorlagen erzielte das brasilianische Talent allein in diesem Jahr in der Ligue 1. Manager Martin, der seinen Spieler als "Mischung aus Arjen Robben und Douglas Costa" bewirbt, träumt selbst wiederum von einer satten Ablösesumme, die Gerüchten zufolge bei 60 Millionen Euro liegen soll. Dass sich der FC Bayern auf den kostspieligen Transfer einlässt, erscheint mehr als fraglich. Zumal wenn er vom abgebenden Verein selbst so forciert wird.