Trotz der hohen Ablöse spricht sich Bayerns Ex-Kapitän Lothar Matthäus für einen Transfer von Hernández aus. "Er ist Weltmeister, er spielt bei Atlético Madrid, er hat absolut internationale Klasse. Wenn ich so einen Spieler will, der mir vielleicht dabei hilft, die Champions League zu gewinnen, sind das nun mal die Preise, die man bezahlen muss", schreibt der Weltmeister von 1990 in seiner Kolumne bei "skysport.de".