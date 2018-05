Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze konterte: "Wir lassen uns nicht mit einem Löffel Baldrian beruhigen." Das "verfassungswidrige Gesetz" dürfe in dieser Form nicht beschlossen werden. "Söder verteilt nur Beruhigungspillen an die vielen Kritikerinnen und Kritiker", sagte sie. Absolut unglaubwürdig sei die Ankündigung einer Kommission, die die Einführung des Gesetzes begleiten solle. "Es ist eine alte Strategie der CSU, Evaluierungen und eventuelle spätere Anpassungen zu versprechen, aber nie umzusetzen." Das habe die CSU schon bei anderen Gesetzen so gemacht.

Bayernweite Demonstrationen gegen das PAG

SPD-Landeschefin Natascha Kohnen schrieb auf Twitter, Söder müsse "reinen Tisch machen": "Keine Hinhalte-Taktik bis zur Landtagswahl durch eine Kommission, die niemand braucht. Jetzt das PAG zurückziehen!! Und dann eine offene und ehrliche Diskussion neu beginnen", verlangte sie. SPD-Landtagsfraktionschef Markus Rinderspacher schrieb: "Söder seehofert im Zick-Zack-Kurs durch das Wahlkampf-Dickicht." Wenn er das Gesetz von einer Kommission überprüfen lassen wolle, müsse er das Gesetz am nächsten Dienstag stoppen und auf Null stellen. "Mit politischem Baldrian werden sich die Kritiker nicht ruhig stellen lassen", betonte der SPD-Politiker. Am Samstag demonstrierten in mehreren bayerischen Städten insgesamt annähernd 2000 Menschen gegen das Gesetz, allein 1500 in Bamberg. Zu dem Protest dort hatte die Linksjugend aufgerufen. In Murnau am Staffelsee versammelten sich nach Polizeiangaben rund 200 Menschen, in Ingolstadt zählten die Beamten 150 Demonstrationsteilnehmer. In Bayreuth gingen am Sonntag laut Polizei rund 500 Menschen gegen das geplante Gesetz auf die Straße.

