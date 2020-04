Deshalb hat sich Annemarie Herrmann mit einem Brief an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und ihren Vermieter, die Immobilien Freistaat Bayern, gewandt. "Unser Blick richtet sich auf die Zeit nach der Corona-Krise, wenn der Freistaat Bayern mit uns spricht, uns jetzt eine Perspektive bietet. Wenn nicht, sind wir am Ende und melden spätestens Mitte April Insolvenz an, verlieren aufgrund privater Bürgschaften wahrscheinlich unsere Altersvorsorge und unser Haus und reißen einige kleine Zulieferer mit", heißt es darin. Doch der staatliche Vermieter spricht weiter nur in vorgefertigen Textbausteinen mit dem Ehepaar.