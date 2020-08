Dauerkarten beim TSV 1860: Herz oder Kopf?

Wer sich für das "Löwenherz"-Modell entscheidet, erhält dafür einen Gutschein für ein exklusives Sondertrikot, in dem die Löwen in der kommenden Spielzeit lediglich ein einziges Mal auflaufen werden. Außerdem gibt es einen einmaligen Rabatt in Höhe von zehn Prozent im Löwen-Fanshop.