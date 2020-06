Gegen halb elf Uhr am Abend war ein 27-Jähriger mit seinem Streifewagen auf der Wasserburger Landstraße stadteinwärts unterwegs zu einem Einsatz. Er hatte Marthinshorn und Blaulicht an. Dennoch kam es an der Kreuzung zur Bajuwarenstraße zum Unfall, ausgerechnet mit einem zweiten Streifenwagen, der ebenfalls auf dem Weg zu dem Einsatz war. Auch dieses Polizeiauto hatte die Sondersignale in Benutzung.