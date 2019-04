Bislang sind in Bayern bis 2022 rund sechs Milliarden Euro in der Strategie "Bayern Digital" und für die gesamten IT-Investitionen im Doppelhaushalt 2019/2020 rund 3,1 Milliarden Euro vorgesehen. Söder betonte, dass Bayern damit zwar im Vergleich der anderen Bundesländer in Deutschland schon sehr viel Geld einplane, im internationalen Vergleich sei es aber - etwa im Bereich der künstlichen Intelligenz - nur ein "Tropfen auf den heißen Stein".