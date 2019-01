Zehn Jahre lang spielte Doreen Dietel die "Trixi" in "Dahoam is Dahoam". Jetzt sitzt sie im Dschungelcamp und will bekannter werden. Auf ihren Rausschmiss aus der beliebten Serie ist die Schauspielerin nicht gut zu sprechen, wie gestern Abend bei RTL ersichtlich wurde. Doch wie reagiert der BR auf die Vorwürfe? Die AZ hat nachgefragt.