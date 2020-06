München - Momentan sind in München verstärkt Trickbetrüger unterwegs. Am Montag wurde eine Rentnerin in der Fasanerie Opfer eines falschen Handwerkers. Neben der Polizei warnen nun auch die Stadtwerke München (SWM) vor diesen Betrügern, die sich an der Haustür oder am Telefon auch als SMW-Mitarbeiter ausgeben.