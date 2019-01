Die 27-Jährige steckt nach einer kreativen Pause endlich wieder mitten in den Vorbereitungen zum neuen Album (erscheint am 5. April). In der Zwischenzeit versorgt sie ihre über zwei Millionen Instagram-Abonnenten mit coolen Fotos, Influencer-Werbeanzeigen und heißen Schnappschüssen. Und das kommt offenbar vor allem bei den Männern an.