Noch immer ist Rummenigge mit Ancelotti befreundet, schätzt seine "unglaubliche Ruhe" als Trainer. "Ich habe viele Trainer in meiner Laufbahn erlebt. Sie alle waren mehr oder weniger gut, was die Taktik und den Charakter betrifft. Aber Carlo blieb immer ruhig. Auch in schweren Momenten verlor er nie seine Ruhe." Der Vorstandschef lässt durchklingen, bei der Ancelotti-Entlassung möglicherweise etwas vorschnell gehandelt zu haben. "Vielleicht hätten wir ein wenig länger warten müssen", so Rummenigge.