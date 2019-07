Trennung bei Nico Schwanz und Freundin: Wer hat wen verlassen?

Noch Anfang Juli zeigten sich die beiden schwer verliebt auf einer Veranstaltung zur "Berlin Fashion Week Spring Summer 2020". Ob es da schon gekriselt hat? Wie Nico Schwanz in seinem emotionalen Statement andeutet, hat Katja offenbar ihn verlassen: "Wenn sich ein Mensch abrupt von jetzt auf gleich für ein anderes Leben entscheidet, solltest du ihn gehen lassen. Manche Menschen müssen etwas anderes erleben um zu wissen, dass was sie haben, nicht das ist, was sie wollten."