Die CSU-Fraktion im Rathaus will nun, dass Bouldern zukünftig auch in der Stadt an öffentlichen Plätzen möglich wird. Einen entsprechenden Antrag stellten die Stadträte an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Das Referat für Bildung und Sport solle geeignete Flächen - etwa unter Brücken - identifizieren und dem Stadtrat vorstellen.