Ein ganzer Stadtteil, so groß wie eine Stadt selbst, fiebert dem entgegen, was da kommt. Auch der ersten Runde des DFB-Pokals (17. bis 20. August). Spät am Freitagabend waren die Lose gezogen worden. Und: Die Löwen bekamen mit Holstein Kiel einen Gegner zugelost, an den sie beste Erinnerungen haben.