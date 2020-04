Mediziner und Virologen sind zwar bisher der Meinung, dass Kinder nicht schwer an Corona erkranken. Aber sie könnten das Virus übertragen und andere anstecken – deshalb die Vorsichtsmaßnahmen. Was schwierig zu verstehen ist, wenn man noch sehr jung ist und kaum eine Vorstellung davon hat, was dieses Virus alles anrichten kann. Die Kinder haben über die Jahre hinweg Freundschaft mit "ihrem" Pferd geschlossen. Sie sind wie eigene Haustiere für sie und deshalb ist der Kontakt emotional auch so wichtig für die Buben und Mädchen.