Und weil in Untersöchering (Lkr. Weilheim-Schongau) nicht viel los ist, abgesehen von umfallenden Bäumen in stürmischen Zeiten, ist der erste Stock im Haus der Freiwilligen Feuerwehr so etwas wie die inoffizielle Kneipe. Stüberl nennen die Dorfbewohner den Schulungsraum, wo sich ein paar Männer gern am Sonntagabend treffen. So wie am Sonntag eben.