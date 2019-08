München - Der TV 1932 Aiglsbach also. Gerade von der siebten in die sechste Liga aufgestiegen, mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in die Landesliga Mitte gestartet und nun auch noch Toto-Pokal-Schreck: Regionalligist VfB Eichstätt unterlag dem Underdog aus Niederbayern 1:2.