Traumhochzeit am Tegernsee Sophie Herzogin von Württemberg heiratet Comte Maximilien d’Andigné

Unter den Hochzeitsgästen: Herzog Franz von Bayern (Chef der Wittelsbacher und Bruder des Großvaters der Braut, Herzog Max in Bayern), Leopold Prinz und Ursula Prinzessin von Bayern, deren Sohn Manuel Prinz von Bayern mit Frau Prinzessin Anna, Marie Herzogin von Württemberg (verlor im Mai dieses Jahres ihren Ehemann Friedrich Herzog von Württemberg, ein Bruder des Brautvaters, durch einen tragischen Verkehrsunfall), die Schwestern der Brautmutter: Herzogin Elizabeth in Bayern (mit Ehemann Daniel Terberger, sie und der Textilunternehmer gaben sich in der gleichen Kirche das Ja-Wort), Helene Herzogin in Bayern und Anna Herzogin in Bayern (mit Ehemann Andreas von Maltzan), Heinrich Graf von Spreti, Gunther Graf von der Schulenburg mit Frau Veronique.

