München - Riesiger Andrang an der St. Michael Kirche in der Altstadt. Um 12.30 Uhr findet die große Trauerfeier für Joseph Vilsmaier statt. Schauspiel-Promis, Kollegen und viele Fans verabschieden sich vom großartigen Regisseur, der am 11. Februar im Alter von 81 Jahren verstarb.