Trauer um die Schauspielerin "Everwood"-Star Stephanie Niznik stirbt mit 52 Jahren

Stephanie Niznik war zudem in beliebten Serien wie "Dr. Quinn", "Grey's Anatomy", "CSI: Miami" oder "Navy CIS" zu sehen. Sie wirkte auch in dem Film "Star Trek: Der Aufstand" mit. Die Schauspielerin, die sich in zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen engagierte und zwei Hunde besaß, hinterlässt laut "Variety" ihre Mutter, ihren Stiefvater sowie einen Bruder mit Familie.