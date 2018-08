FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte schon vor Wochen klargestellt, wie er die Chancen von Juan Bernat einschätzt. "Juan hat sich in vier Jahren bei uns nicht richtig durchsetzen können. Ich denke, dass er das auch so wahrnimmt, und es wird in diesem Jahr nicht leichter für ihn", sagte er in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".