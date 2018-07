Manchester United kann finanziell mithalten

Am nötigen Kleingeld für beide Spieler dürfte es den "Red Devils" nicht fehlen: Allein in den letzten drei Saisons gab der Klub insgesamt 505 Millionen Euro für Neuzugänge aus, auch in dieser Spielzeit sind es bereits knapp 83 Millionen Euro, die für neue Spieler ausgegeben wurden.