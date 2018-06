Arsenal bietet knapp 70 Millionen Euro für Tolisso

Doch ist die Zeit von Tolisso in München bereits nach einem Jahr wieder vorbei? Wie das Fußball-Portal "Calcio Insider" berichtet, ist der FC Arsenal mit dem neuen Trainer Unai Emery an einer Verpflichtung interessiert. Demnach wären die "Gunners" bereit eine Ablösesumme von rund 68,5 Millionen Euro zu zahlen – aktuell hat Tolisso einen Marktwert von 40 Millionen Euro, sein Vertrag in München läuft noch bis 2022.