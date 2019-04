Ein Wechsel des Atlético-Stars erscheint noch schlüssiger, wenn man einige mögliche Spielerverkäufe in Betracht zieht – unter anderem betonte Bayern-Youngster Renato Sanches zuletzt immer wieder, dass er in München nicht glücklich sei. Auch ein Abschied von Martínez wäre nicht vollkommen unwahrscheinlich. Sein Ex-Klub Athletic Bilbao würde ihn gerne zurückholen.

Fraglich ist allerdings, ob die Bayern in der kommenden Transferphase wirklich nochmal zusätzlich 70 Millionen Euro in die Hand nehmen, um eine Position zu besetzen, auf der nicht die größte Not besteht. Mit den Verpflichtungen von Hernández und Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart ist die Defensive bereits versorgt, dringender Handlungsbedarf besteht nach den (möglichen) Abgängen von Arjen Robben und Franck Ribéry hingegen noch auf den Flügelpositionen. Gut möglich, dass die Verantwortlichen zunächst hier nachlegen wollen, ehe es ans defensive und zentrale Mittelfeld geht.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Personalie Rodrigo in den kommenden Wochen auf dem Transfermarkt entwickelt. Möglicherweise kann der FC Bayern dann in einigen Wochen den nächsten Transfer eines Atlético-Stars offiziell machen.

