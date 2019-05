Ralf Rangnick deutet Werner-Verbleib an

"Es ist nicht unser Wunschszenario, aber ich kann nicht ausschließen, dass es so kommt", sagte der 60-Jährige am Montagabend in einer Talkrunde der "Leipziger Volkszeitung" laut "Sportbuzzer". Der "Bild"-Zeitung zufolge bekräftigte Rangnick: "Ich kann es nicht ausschließen, dass Timo erst 2020 geht." Danach wäre der begehrte Stürmer ablösefrei.