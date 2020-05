Auch während der Partien gestaltet sich das Coaching aufgrund der fehlenden Geräuschkulisse von den Rängen anders als sonst. Für Flick selbst haben Geisterspiele sogar einen Vorteil, wie er erklärt. "Man bekommt viel mit, was auf dem Platz geredet wird. Es ist gut, einmal mitzubekommen, wie sich die Mannschaft auch auf dem Feld gegenseitig coacht. Das gefällt mir schon ganz gut", so der Bayern-Coach, der sich selbst "relativ schnell an Spiele ohne Zuschauer und die Voraussetzungen" gewöhnt hat.