München - Gute Nachrichten für Löwen-Trainer Daniel Bierofka: Der TSV 1860 kann im Auswärtsspiel beim KSC am Sonntag wieder auf Rechtsverteidiger Herbert Paul zurückgreifen. Der 24-Jährige hat seine Mandelentzündung auskuriert und konnte am Donnerstag wieder mit seinen Mannschaftskollegen an der Grünwalder Straße trainieren.