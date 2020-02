Löwen-Trainer will mindestens 46 Punkte

Von einem möglichen Aufstieg in die 2. Liga will Köllner selbst jedoch überhaupt nichts wissen, wie er immer wieder und zuletzt auch am Dienstag klargestellt hat. Der Trainer nannte nun eine Punkte-"Deadline", die er mit der Mannschaft erreichen wolle, um den Klassenerhalt in der 3. Liga zu sichern: Mindestens 46 Zähler. So viele hätte Köllner am Ende der Saison gerne auf dem Konto.