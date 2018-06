Trainer und Spielerverträge Die Meisterwarnung: Etliche Zukunftsfragen beim FCBB

Etliche Spielerverträge laufen aus

Auch die meisten Spielerkontrakte laufen aus, aktuell sind lediglich Lucic, Macvan, Stefan Jovic, und Braydon Hobbs auch in der kommenden Saison noch vertraglich gebunden. Die Verantwortlichen müssen in den kommenden Tagen und Wochen also weitreichende Zukunftsentscheidungen für den Klub treffen. Die Planungssicherheit, nun für drei Spielzeiten – in der kommenden als Meister und anschließend per Wildcard – sicher in der Euroleague vertreten zu sein, dürfte dabei helfen. Die Aussicht auf die neue Halle im Olympiapark ebenfalls. Der Beginn einer goldenen Ära der Bayern?