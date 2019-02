"Ich gehe davon aus, dass ich ganz gut was aufs Papier zaubern kann", sagte Bierofka über das Fach Fußballtheorie, das ihm als praktizierenden Coach der Sechzger nicht schwerfallen sollt. Was folgt, sind kniffligere Lernfächer. Er wolle sich "den Stoff für die Prüfung in Ernährungslehre am Dienstag in die Birne reinprügeln", sagte Bierofka über die nächste anstehende Herausforderung. Wenngleich er auf dem Rasen und an der Seitenlinie "schon so viel erlebt" habe, sei man eine schriftliche Prüfungssituation "als Fußballer nicht so gewohnt", die letzte von Schüler Bierofka sei sein Fachabitur gewesen: "Das ist schon eine komische Situation, aber ich gehe davon aus, dass ich mit dem Druck umgehen kann." Ganz nebenbei musse sich seine Elf am Montagabend im richtungsweisenden Duell mit dem VfR Aalen messen (19 Uhr, MagentaSport und im AZ-Liveticker).