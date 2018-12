Daniel Bierofka: Sitze viel im Zug und Flugzeug

Bierofka schilderte weiter von einer "unglaublich wichtigen und intensiven Zeit", in der er "viel Zeit im Zug oder Flugzeug" verbringe. Zur Einordnung: Der Löwen-Coach ist unter der Woche meist von Montag bis Mittwoch beim Lehrgang in Hennef und übernimmt die Mannschaft meist erst am Donnerstag – kurz vor einem Spieltag. Bierofka: "Aber ich nehme diese Belastung gerne in Kauf, weil mir die Ausbildung extrem viel gibt. Ich habe noch keinen Augenblick bereut."