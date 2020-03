Krailling - Unfalldrama im Sturm: Der 34-jähriger Autofahrer, der am Donnerstagabend in Krailling (Landkreis Starnberg) schwer verletzt worden ist, ist am Sonntag im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei mit. Tagelange kämpften die Ärzte um das Leben des Mannes, nun ist er seinen Verletzungen erlegen. Die Beifahrerin des 34-Jährigen liegt noch im Krankenhaus, sie wurde schwer verletzt.