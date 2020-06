Demnach war der Mann am Steuer seines Autos bewusstlos geworden. Anschließend prallte der Wagen in ein geparktes Auto, welches wiederum auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Weil sich der Unfall ganz in der Nähe seines Wohnorts ereignete, bekam eine aufmerksame Nachbarin den Unfall mit und verständigte sofort die Rettungskräfte und die Ehefrau des Unfallfahrers.