Monacos Fürst Albert II. (61) hat sich einem chirurgischen Eingriff an der Kopfhaut unterzogen. Grund war eine - nicht näher bezeichnete - harmlose Krankheit. Wie der Fürstenpalast am Mittwoch in Monaco weiter mitteilte, war der Eingriff geplant und kurz. Das Arbeitsprogramm des Fürsten sei in keiner Weise beeinträchtigt.