Ihr Träger ist der Landesverband der Pfälzer in Bayern, ein eingetragener Verein, der sich seit Anfang der 1950er Jahre um die Vermittlung pfälzischer Kultur in der Landeshauptstadt bemüht. Die alten Gewölbewände am Kaiserhof erstrahlen in neuem Glanz, der erste Eindruck ist dennoch der alte: Die Stammgäste atmen auf, keine krassen Veränderungen.