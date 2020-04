Herrmann Geschenke: Die Suche nach einer Perspektive

Deshalb hatte sich Annemarie Herrmann mit einem Brief an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und ihren Vermieter, die Immobilien Freistaat Bayern, gewandt.

"Unser Blick richtet sich auf die Zeit nach der Corona-Krise, wenn der Freistaat Bayern mit uns spricht, uns jetzt eine Perspektive bietet. Wenn nicht, sind wir am Ende und melden spätestens Mitte April Insolvenz an, verlieren aufgrund privater Bürgschaften wahrscheinlich unsere Altersvorsorge und unser Haus und reißen einige kleine Zulieferer mit", heißt es darin. Doch der staatliche Vermieter sprach weiter nur in vorgefertigen Textbausteinen mit dem Ehepaar.

"Geschäfte wie wir werden in dieser Form nicht mehr existieren"

Die AZ erhält auf Anfrage dieselbe Antwort von der Immobilien Freistaat Bayern wie das Ehepaar: Die Miete wird für drei Monate gestundet. "Wir bitten aber um Verständnis, dass zu darüber hinausgehenden Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der unklaren weiteren Entwicklungen der Krise und der zu beachtenden rechtlichen Rahmenbedingungen noch keine Aussagen getroffen werden können", hieß es in der E-Mail.

"Geschäfte wie wir werden in dieser Form nicht mehr existieren", sagte Nehmeyer. Deshalb hatte das Ehepaar schon Ideen entwickelt, wie sich Herrmann Geschenke verändern muss, um weiter zu bestehen.

Vermieter verweigerte Gespräche und Verhandlungen

Das Problem: Laut Mietvertrag dürfen in dem Ladengeschäft nur Souvenirs verkauft werden. Die Touristen, die die kaufen, kommen aber in der nächsten Zeit nicht mehr. "Das Schlimmste für uns persönlich ist die Weigerung unseres Vermieters, auch nur mit uns zu sprechen, um zu verhandeln, eventuelle Möglichkeiten auszuloten. Auf vielfache Nachfrage bekamen wir nur eine Information, wo wir den Antrag für eine Stundung der Miete herunterladen können", sagte Nehmeyer. Da hatte er schon erklärt, dass eine Stundung nicht in Frage kommt, weil das als Insolvenzverschleppung ausgelegt werden könnte.

Enttäuscht schrieb Nehmeyer: "Vielen Dank auch von unseren fünf Angestellten und vielen kleinen – meist deutschen – Zulieferbetrieben. Der eine oder andere wird unsere Insolvenz wohl nicht verschmerzen können! Wir wären nach der Krise aufgestanden und hätten in die Hände gespuckt und wieder etwas aufgebaut. Aber dazu hätte der "Bayerische Löwe" aus seiner Schockstarre erwachen und zumindest mit uns sprechen müssen."

Lesen Sie auch: Corona-Krise: Was jetzt bei Arbeitslosigkeit zu tun ist