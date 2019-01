"Tradition" gebrochen Überraschung! Kein Dschungelcamp-Star zieht im "Playboy" blank

"Der 'Playboy'-Titelstar unserer Februar-Ausgabe ist die fünfmalige Deutsche Meisterin im Eiskunstlauf, Annette Dytrt, die in der neuen Sat.1-Show 'Dancing on Ice' an der Seite von John Kelly zu sehen ist", erklärt der Chefredakteur Florian Boitin auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Man habe "verschiedene Optionen" gehabt und sich "aus aktuellem Anlass" für Dytrt (35) entschieden, heißt es weiter in dem Statement. Warum die Sat.1-Sendung nun aktueller (geschweige denn quotenstärker) sein soll als das Dschungelcamp, das ebenfalls diese Woche startet, wird allerdings daraus nicht ersichtlich.