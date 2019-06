Weg

Ganzjährig möglich, teils schattig, teils sonnig, Trittsicherheit bei Schnee und Eis erforderlich; Einkehrmöglichkeiten am Ferchensee und am Lautersee Diese mittelschwere Wanderung beginnt am Parkplatz Hoher Kranzberg in Mittenwald und kann verkürzt werden auf eine Runde nur um den Lautersee oder verlängert, etwa bis zum Schloss Elmau.