Duell gegen Aiglsbach: Ein Löwen-Sieg ist Pflicht

Es ist ein ungleiches Duell, zumindest auf dem Papier: Drittligist TSV 1860 tritt in der 2. Runde des Toto-Pokals beim Sechstligisten TV Aiglsbach an. Der Landesligist in der 1.700-Seelen-Gemeinde ist natürlich der krasse Außenseiter, der in der 1. Runde allerdings den Regionalligisten VfB Eichstätt (2:1) aus dem Turnier schoss und so für eine Überraschung sorgte.

Fraglich ist noch, auf welche Mannschaft Löwen-Trainer Daniel Bierofka in Aiglsbach setzen wird: Möglicherweise schont er einige Stammkräfte und bringt stattdessen Spieler, die sich sonst mit der Reservistenrolle begnügen müssen.

Beim Gastgeber müssen die Sechzger vor allem auf einen Mann aufpassen: Stürmer und Kapitän Manfred Gröber. Der 26-Jährige hat eine beeindruckende Bilanz im Trikot der Aiglsbacher vorzuweisen: 141 Tore und 72 Assists in 155 Spielen. Auch in der aktuellen Saison ist Gröber schon wieder in absoluter Top-Form, in den bisherigen acht Spielen erzielte er zwölf Tore. Angesichts dieser Statistiken dürfte die Löwen-Abwehr auf jeden Fall gewarnt sein!

Für die Löwen geht es beim Toto-Pokal um einiges: Der Gewinner des bayerischen Verbandspokals qualifiziert sich automatisch für den DFB-Pokal in der nächsten Saison.