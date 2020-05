Die Treffen würden sich in der Regel spontan ergeben, beispielsweise an einer Ampel oder über Messenger-Dienste. Das erklärt, warum es in den meisten Fällen nicht mehr als zwei Teilnehmer gibt. Zusätzlich gebe es organisierte illegale Autorennen, bei denen Bayern als Transitland genutzt werde – allerdings keine in den vergangenen zwei Jahren.

Die Teilnehmer privater Autorennen sind laut dem Haus von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) fast ausschließlich männlich, in den meisten Fällen unter 30 Jahre alt und Besitzer leistungsstarker Fahrzeuge unterschiedlicher Marken.

Bei 32 Rennen kamen in Bayern 63 Menschen zu Schaden

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Teilnehmern organisierter illegaler Autorennen: Sie sind überwiegend männlich, jüngeren bis mittleren Alters und fahren hochmotorisierte Premiumfahrzeuge – allerdings sind die Teilnehmer in der Regel aus dem europäischen Ausland. Oftmals sind die Rennen mit hohen Start- und Preisgeldern verbunden.

Die Folgen dieser illegalen Rennen sind drastisch: Allein in den vergangenen zwei Jahren wurden bei 32 derartigen PS-Wettkämpfen in Bayern 63 Personen verletzt und drei Menschen getötet. Laut Innenministerium wurde bei 747 Personen die Identität überprüft, 13 Personen sind vorläufig festgenommen worden.

Wie viele Ermittlungsverfahren aufgrund dieser Vorfälle eingeleitet wurden, könne mangels Statistik nicht beantwortet werden. Insgesamt wurden 2018 wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen 40 Personen mit der schwersten Strafe von zwei Jahren Haft verurteilt, drei freigesprochen und in neun Fällen wurde das Verfahren eingestellt. Die Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor.

Illegale Autorennen: Das tut die bayerische Staatsregierung

Um illegale Autorennen künftig stärker zu unterbinden, setzt die Staatsregierung auf eine zentrale Informationssammelstelle beim Polizeipräsidium Oberbayern Nord. So soll die präsidialübergreifende Steuerung einsatzbezogener Informationen in Bayern gewährleistet werden. Bundesweit fungiert das Innenministerium Nordrhein-Westfalen als Informationssammelstelle.

Zudem betrieben die Polizeipräsidien eine offensive Öffentlichkeitsarbeit, um die strafrechtlichen Konsequenzen illegaler Rennen aufzuzeigen. Eine Gesetzesverschärfung lehnt die Staatsregierung aktuell ab. Die im Jahr 2017 in das Strafgesetzbuch eingefügte Vorschrift biete "eine effektive Grundlage für die Verfolgung und Ahndung von verbotenen Kraftfahrzeugrennen".

