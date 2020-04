Normalerweise arbeiten bis zu 15 Frauen im New Pasha’s. Viele stammen aus Osteuropa, alle sind weg. Bis auf zwei Bulgarinnen. Die sitzen in München fest und dürfen nicht mehr über die Grenze. Die beiden Mädchen wohnen momentan in Zimmern, die ihnen der Club zur Verfügung stellt. Mietfrei, die Frauen haben kein Einkommen. "Wir können sie doch nicht einfach ihrem Schicksal überlassen", sagt Alice Strandl. "Wir sind auch in der Not füreinander da."