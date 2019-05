München - Pokalfinale und Sven Ulreich (30) – da war doch was. In der vergangenen Saison vertrat der Torhüter des FC Bayern die verletzte Nummer eins Manuel Neuer, aus Sicht der Münchner leider ohne Erfolg. 1:3 hieß es in Berlin gegen Eintracht Frankfurt, es war eine Niederlage, die Ulreich und die Bayern bis heute beschäftigt. Weil sie so unnötig zustande kam.