Alles halb so wild also? Oder zieht sich die Verletzung doch länger hin? Bei Neuers Fußbruch in der Vorsaison war die Heilungsprognose auch immer wieder korrigiert worden. Von Tagen zu Wochen – und schließlich zu Monaten. Neuer selbst wollte sich am Samstagabend nicht äußern. Von seinem Tribünenplatz aus ging er noch in die Kabine, um seine Mitspieler zu beglückwünschen, dann verließ er die Arena. Beim öffentlichen Training am Sonntag stand Neuer zwar auf dem Platz, er konnte aber erneut nur mit den Feldspielern üben. Torwarttraining ist weiter nicht möglich.